Opvangcentrum Merelbeke overspoeld door bezorgde telefoontjes: “Laat jonge vogels gewoon zitten en hou je kat binnen"

Het VOC Merelbeke, het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren, heeft een drukke maand mei achter de rug. Momenteel worden er zo’n 1.500 dieren opgevangen en verzorgd, dat is de helft meer dan vorig jaar. “Daarom hebben we beslist om er niet langer tamme dieren bij te nemen”, vertelt Nick De Meulemeester van het opvangcentrum. “We willen ons op onze kerntaak concentreren. Ontsnapte of gedumpte huisdieren vragen veel werk in verzorging, opvolging en herplaatsing. Voor deze dieren is er nu geen plaats meer.” Dagelijks komen er zo’n 50 nieuwe dieren bij en daardoor zitten kooien en couveuses vol.

