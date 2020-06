Duizenden betogen in Parijs om overlijden in politiekazerne in 2016: waait racismeprotest in VS over naar Frankrijk?

Zijn familie heeft het al snel over politiegeweld, en zegt dat Adama om het leven is gekomen als direct gevolg van de politie-interventie. Er wordt een actie-comité opgericht, en er komen manifestaties. Over de precieze doodsoorzaak blijven de expertises onduidelijk. Een officieel onderzoek dat vorige week bekendgemaakt werd concludeert dat een onderliggend hartprobleem aan de basis ligt van de dood van de 24-jarige zwarte.



Maar een nieuw onderzoek, het vierde al in totaal, op verzoek van de familie spreekt dat nu tegen. Een professor van een ziekenhuis in Parijs concludeert dat de man wel degelijk is omgekomen door verstikking, wat dus rechstreeks verwijst naar het optreden door de politie.

Het hartprobleem werd met name veroorzaakt door de verstikking, stelt de professor. Troaré werd op op zijn buik in bedwang gehouden door drie agenten. Dat is een omstreden politietechniek die al langer voor controverse zorgt, en doet denken aan de dood van George Floyd in de VS.