De voedingsbodem voor het gewelddadige protest in de VS moeten we ook bij ons aanpakken

In onze grootsteden leven politie en jongeren al jaren op gespannen voet met elkaar. Het is een kat-en-muisspel geworden dat soms serieus kan ontaarden. Onze politie durft haar macht al eens te misbruiken tegen de kwetsbaarsten in onze samenleving. Het politiegeweld in de VS en de context in België vallen niet één op één met elkaar te vergelijken, gelukkig maar. Toch kunnen de feiten in Amerika ons wakker schudden en ons ervoor behoeden dat bij ons de lijst met doden verder aandikt.