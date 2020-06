Docent Amerikastudies: "Protest tegen racistische structuur, als golf sterker wordt, kan er iets veranderen"

Trump spreekt geen verzoenende taal en dreigt er nu mee om het leger in te zetten om de protesten te doen ophouden. Volgens Polak doet Trump dit vooral uit angst. "Hij is bang dat het uit de hand zal lopen en hij vreest ook voor zijn eigen politieke hachje. Hij wil op dit moment graag als sterke man gezien worden en dat is de afgelopen periode niet zo goed gelukt."

Of de protesten iets gaan veranderen aan de raciale ongelijkheid in de Verenigde Staten valt nog af te wachten. "Op heel korte termijn niet, maar als de golf van verzet sterker wordt, kan er wel iets veranderen." Polak wijst erop dat protesten in het verleden ook al een en ander veranderd hebben voor de zwarte bevolking in de VS, denk maar aan de burgerrechtenbeweging in de jaren 50 en 60 met Martin Luther King.