Rechter heeft beslist: Joe Exotic verliest zijn dierentuin aan rivale Carole Baskin

In "Tiger King" wordt het reilen en zeilen in de wereld van een aantal Amerikaanse privèdierentuinen onder de loep genomen, met vooral aandacht voor de rivaliteit tussen Joe Exotic – zijn echte naam is Joseph Maldonado-Passage – en Carole Baskin, waarbij Exotic onder meer Baskin beschuldigde haar tweede, rijke echtgenoot, die in mysterieuze omstandigheden verdween, te hebben vermoord.