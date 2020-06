Meer dan 50 kleuters Prinsenhof verplicht thuis nadat directeur positief testte op corona

De kans dat hij op school besmet raakte, is zeer klein. Hij raakte naar alles waarschijnlijkheid besmet door iemand in zijn eigen bubbel, een familielid dat in de zorgsector werkt, en in een ziekenhuis besmet raakte, zegt algemeen directeur Eddy Van De Velde.: "De directeur heeft wel contact gehad met een aantal kleuters die opgevangen werden, en dat wordt door Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) toch beschouwd als een hoog risico. In dat opzicht is de maatregel nogal streng, maar dat die werd genomen door het CLB en die moeten wij volgen."

Alle andere kleuters van het Prinsenhof in Grimbergen kunnen vanaf vandaag dus wel terug naar school.