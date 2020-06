DJ Black Mamba en rapster Coely doen oproep op StuBru: "Zwijg niet langer bij racisme, want het kwetst. Ga in dialoog"

Black Mamba maakt duidelijk dat racisme geen ver-van-mijn-bed-show is. "Het hangt af van je woonplaats, omgeving, familie en vrienden. (...) Mijn papa is zwart en mama blank. Ik merkte als kind al het verschil als ik met mijn mama alleen op straat liep of met mijn papa. Mensen reageren anders. Je beseft dat racisme overal zit, ook in België. Ik hoop hard dat mensen hun ogen hier gaan openen en gaan reageren op situaties."



De dj roept op om in dialoog te gaan als mensen bepaalde uitlatingen doen. "Zwijg niet langer - ook als buitenstaander - ga in dialoog zonder aanvallend te zijn. (...) Gewoon zeggen, jongens, stop daarmee want je kwetst mensen. Let bijvoorbeeld op je taal, met termen als "blank" en "zwart". Gebruik liever "wit" en "zwart", dat is aangenamer."



