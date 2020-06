Studenten VUB leggen examens af in Museum voor Kunst & Geschiedenis in Brussel

Omwille van de coronamaatregelen moeten studenten onder andere examens afleggen in concertzaal Ancienne Belgique, in een congrescentrum aan de Kunstberg en vandaag dus ook in één van de musea aan het Jubelpark. Zo kunnen ze voldoende afstand van elkaar bewaren. De VUB zet eigen stewards en vrijwilligers in om alles in goede banen te leiden.

En tot nu toe lukt dat goed, zegt vicerector Jan Danckaert: "Gisteren zijn we begonnen in het Square in het centrum van Brussel, en vandaag in de Campus en het Koninklijk Museum voor Kunst & Geschiedenis in het Jubelpark. Ik hoor dat het daar allemaal goed verloopt en dat de studenten - veel vlotter dan we oorspronkelijk hadden gepland - de veiligheidsmaatregelen in acht nemen."