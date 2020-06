Tomas Baum begonnen als nieuwe directeur Kazerne Dossin: “Niet in de val van vele bruggenbouwers trappen”

Kazerne Dossin opende gisteren opnieuw de deuren na de verplichte sluiting door de coronacrisis. Het Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten vertelt de geschiedenis van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar denkt ook na over racisme en discriminatie in het algemeen.

De opening viel samen met de eerste werkdag van de nieuwe directeur: Tomas Baum. Hij neemt er de leiding over na een moeilijke periode. Vorig jaar stapte zijn voorganger, Christophe Bush, op uit onvrede met het dagelijks bestuur. Dat bestuur “perkte ruimte tot verbinding in”, zei Bush. Er was een verschil in visie op de werking van Kazerne Dossin: mag het enkel een herdenkingsmonument voor de Holocaust zijn of mag er ook worden nagedacht over actuele mensenrechtenschendingen?