Trump dreigt leger in te zetten tegen gewelddadige protesten

In veel Amerikaanse steden vinden al enkele dagen rellen plaats, naast de vreedzame protesten in reactie op de dood van de zwarte George Floyd door toedoen van een blanke politieman in Minneapolis. Trump hekelde de daden van "binnenlands terrorisme", en beloofde de orde in de Verenigde Staten te herstellen.

De president zei dat hij alle federale middelen en mensen zal inzetten, burgers en militairen, om de rellen en plunderingen een halt toe te roepen. Daarnaast kondigde hij een avondklok vanaf 19.00 uur aan, die streng zal worden gehandhaafd.

Hij dreigde er ook mee om het leger in te zetten als gouverneurs er niet in slagen om het geweld te stoppen, en de nationale garde niet inzetten zoals hij dat heeft gevraagd. "Als de stad of staat weigeren om actie te ondernemen, zal ik het Amerikaanse leger inzetten, en het probleem snel oplossen voor hen", klonk het.

Aan het begin van zijn toespraak had Trump het kort over George Floyd, maar over politiegeweld of raciale ongelijkheid in Amerika zei hij niets.

Tijdens het persmoment zette de politie traangas in om betogers wat verderop bij het park Lafayette Square uiteen te drijven. Trump sloot zijn toespraak af met de mededeling dat hij zijn respect ging betuigen aan een "heel, heel speciale plek". Daarna ging hij te voet naar de St. Johns Episcopal Church dichtbij het park en het Witte Huis, die zondagavond beschadigd werd door betogers. Politieagenten te paard duwden manifestanten opzij, om de weg voor de president vrij te maken.