Trump roept wet uit 1807 in om rellen neer te slaan: wat staat er in die wet en waarom werd die eerder gebruikt?

Wel kan Trump zich bij zijn conservatieve achterban dan opwerpen als "the president of law and order". Feit is dat niet enkel zwarten op straat komen ,maar ook blanken en andere etnische groepen. Ook zij ondervinden het vaak erg brutale optreden van de politie in de VS, ook al zijn zwarten daarvan vaak het eerste slachtoffer. Enkele jaren geleden werd een jonge blonde Australische vrouw in de VS doodgeschoten door de politiepatrouille die ze zelf gebeld had. Dat leidde toen tot diplomatieke spanningen tussen de VS en Australië.

Deze golf van protest komt te midden van de corona-epidemie die nu al meer dan 100.000 mensenlevens heeft gekost in de VS. Extremistische blanke groepen zeggen op een bevel van Trump te wachten om de demonstraten "van straat te schieten", wat de situatie enkel nog zou verergeren. Bovendien wordt het nu voor de VS erg moeilijk om kritiek te uiten op de brute repressie van volksprotest in Iran of in Hongkong en dat enkele dagen voor de traditionele herdenking in Hongkong van het bloedbad op het Tiananmen-plein in de Chinese hoofdstad Peking in 1989.