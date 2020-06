Dassen vergiftigd in Heers? Twee slachtoffers in 24 uur tijd

Eén das leefde nog toen het dier werd gevonden in de buurt van de burcht door een wandelaar. Dat er twee dassen sterven in 24 uur tijd is hoogst uitzonderlijk. Volgens de dassenwerkgroep en Animal Rescue Service is er kwaad opzet in het spel en is het zeker niet uitgesloten dat de dieren vergiftigd zijn.

De twee dieren zijn overgebracht naar het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen. Daar wordt bekeken wat er precies met de dassen gebeurd is. Het Agentschap Natuur en Bos volgt de zaak verder op.

Dassen komen tegenwoordig niet zo heel vaak meer voor, alleen in het zuiden van Limburg leven er wel nog families. Dassen eten alles: van rupsen en wormen, tot fruit en soms muizen of vogeleieren. Maar ze zijn geen gevaar voor mens of huisdier.