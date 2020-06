Veel afval na druk pinksterweekend aan de kust: "Dit kan echt niet"

Het was afgelopen weekend erg druk aan de kust. "Hier in Knokke-Heist was het bijna terug zoals voor de coronacrisis", zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen). "Dat is best wel angstaanjagend in tijden van corona. In principe hadden we nog geen dagjestoeristen mogen zien. Die mensen kunnen nergens terecht, nu de restaurants en cafés gesloten zijn. Tweedeverblijvers kunnen naar het toilet in hun vakantiewoning of kunnen daar iets eten of drinken. Dagjestoeristen niet. Dat is ook één van de belangrijkste redenen waarom we hen vragen niet te komen, maar dat is niet opgevolgd. Als er heel veel mensen samenkomen, dan zijn er ook veel die de regels niet volgen. Het gevolg? Het strand ligt vol met blikjes en andere rommel. We zullen deze week veel werk hebben om dat allemaal op te ruimen."