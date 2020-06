Vlamingen steken grens over om terrasje te doen in Nederland: "Er komen extra politiecontroles"

Strikt genomen is het niet toegelaten om als Belg in Nederland op een terras te gaan zitten. "Het is enkel de bedoeling om familiebezoeken te doen", verduidelijkt burgemeester Coens van Damme. "Of om te winkelen als het absoluut nodig is. Zomaar even een uitstapje maken of een terrasje doen, mag niet. Die maatregel moet voorkomen dat er te veel volk samenkomt." Maar controle is moeilijk. "Ik kan me niet inbeelden waar de politie op zou moeten controleren", zegt Liesbeth. "De grens is open. In Nederland is het perfect toegelaten om op een terras te zitten, met een aantal veiligheidsvoorwaarden uiteraard. Maar als we die voorwaarden volgen, dan zie ik niet in waarop de Nederlandse politie de mensen zou moeten aanspreken. En de Belgische politie mag hier niet komen."

Isolde Van Eenooghe van de de politiezone Damme/knokke-Heist is zich bewust van het probleem. "De bedoeling is nu extra verkeerscontroles te doen aan de grens en ons vooral te richten op alcohol." Maar de beste oplossing is volgens burgemeester Coens om nog iets langer geduld te hebben. "Het ziet ernaar uit dat we binnenkort ook in eigen land weer een terrasje zullen kunnen doen, zonder regels te overtreden en problemen te riskeren. Dus waarom niet?"