Opening horeca, grotere contactbubbels en kleine evenementen in de zomer: dit mag u verwachten van de Veiligheidsraad

De Nationale Veiligheidsraad zal zich normaal gezien ook buigen over reizen en uitstapjes in eigen land. Tweedeverblijvers mogen al sinds een tweetal weken naar hun tweede eigendom gaan en ook de musea en dierentuinen zijn open. Maar een echte dagtrip naar pakweg de kust is nog niet toegelaten.

Wellicht zullen we daar straks meer perspectief krijgen, net als over uitstapjes over de grens. Naar onze buurlanden – behalve Frankrijk - mogen we sinds afgelopen weekend wel al, maar dan enkel om familie te bezoeken of om (noodzakelijke) inkopen te doen. In Frankrijk wordt 15 juni naar voor geschoven voor de heropening van de grenzen.