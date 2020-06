Vlaamse regering verhoogt noodfonds tot bijna 300 miljoen euro: 65 miljoen gaat naar cultuursector

Dat noodfonds was al eerder aangekondigd en vastgelegd op 200 miljoen euro. Na een nieuwe evaluatie van de gevolgen van de coronapandemie is dat bedrag verhoogd naar 296 miljoen euro. 265 miljoen daarvan geldt als rechtstreekse steun (subsidies) aan organisaties, zowat 30 miljoen zal via leningen verschaft worden. Dat geld zal op termijn dus terugbetaald moeten worden.



Zowat 30 procent van het noodfonds zal via de steden en gemeenten verdeeld worden. Het gaat om een bedrag van ongeveer 87 miljoen euro. De steden en gemeenten kunnen dat geld gebruiken om sport-, cultuur- en jeugdverenigingen te steunen. Zij staan het dichtst bij die verenigingen en weten welke verenigingen het geld het meest nodig hebben, is de argumentatie van de Vlaamse regering. "We hebben vertrouwen in hen." Van die 87 miljoen gaat 84 miljoen naar de Vlaamse steden en gemeenten. Zowat 3 miljoen gaat naar Brusselse gemeenten via de Vlaamse Gemeenschapscommissie.