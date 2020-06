Opvallende beelden: vos steelt op klaarlichte dag handtas uit garage in Vorst: "Er zat nochtans geen eten in"

Dat vossen die in grootsteden wonen niet bepaald mensenschuw zijn, is bekend. Maar Pierre wil toch weten of het gedrag van de stelende vos enigszins "normaal" is. Hij neemt daarom contact op met gezondheidsinstituut Sciensano, de laatste maanden vooral bekend van de dagelijkse persconferentie over de coronacijfers, en informatie rond de coronamaatregelen.

"Vrienden hadden me erop gewezen dat de vos misschien ziektes met zich meedraagt, omdat hij zich zo tam gedraagt tegenover mensen. Dat zou een teken daarvan zijn. Maar Sciensano heeft me verzekerd dat het risico hierop heel klein is, want die specifieke vossenziekte komt al bijna 20 jaar niet meer in ons land voor. Ze hebben me verzekerd dat vossen eigenlijk vriendelijke dieren zijn, waar we niet bang voor moeten zijn. Ze hebben zich extreem goed aangepast aan samenleven met mensen", zegt Pierre.

"Belangrijk is wel dat mensen een vos niet gaan voeden. Het is belangrijk om hen te laten jagen en voedsel te laten zoeken op eigen kracht. Als je dus een vos opmerkt in je tuin, zet er dan zeker geen eten voor klaar."