Weer bezoek toegelaten in ziekenhuizen: AZ Turnhout voert beperkte bezoekuren 's avonds in

"Op voorhand aanmelden is niet nodig", zegt woordvoerder Lies Delvaux. "We verwijzen de mensen wel naar de website om na te gaan, wanneer er bezoekuren zijn op welke afdeling. Dat zijn verschillende uren. Op die manier proberen we toch zo weinig mogelijk mensen tegelijk in het ziekenhuis te hebben." Bezoek is ten vroegste om 18 uur toegelaten, nadat de raadplegingen en onderzoeken in het ziekenhuis afgelopen zijn.

Elke patiënt mag ook maar één bezoeker ontvangen, voor maximaal een half uur. Zowel aan de patiënt als aan de bezoeker wordt gevraagd om een mondmasker te dragen tijdens het bezoek en ook om anderhalve meter afstand te houden.

Alleen patiënten die geen Covid-19 hebben kunnen bezoek ontvangen.