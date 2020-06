Werknemers distributiecentrum Decathlon Willebroek voeren actie: "Niet genoeg maskers en te dicht bij elkaar werken"

Het was de afgelopen weken erg druk in het distributiecentrum, want er werd heel veel online besteld. Maar volgens het personeel waren er niet op tijd genoeg mondmaskers en andere beschermingsmiddelen en worden ze onder druk gezet om te dicht bij elkaar te werken. De medewerkers kregen intussen ook te horen dat ze een premie niet zullen krijgen, en dat de regels niet zijn gevolgd bij het invoeren van avond- en nachtdiensten.



De vakbond heeft de problemen vorige week aangekaart bij de directie. "Maar daar is geen reactie op gekomen", zegt Erika Lambert van de christelijke vakbond ACV Puls. "En dat is het grote probleem bij Decathlon: de directie staat totaal niet open voor structurele dialoog. We hopen dat de directie het overleg op wettelijke wijze hanteert, maar ze hebben de neiging om individuen te benaderen en de verdeel-en-heerstactiek te gebruiken."

Het distributiecentrum blijft geblokkeerd, mogelijk heeft dat ook gevolgen voor de bevoorrading van de winkels. Bij Decathlon Willebroek werken zo’n 350 mensen.