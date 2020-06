Woonzorgcentrum in Assenede maakt zich klaar voor nieuwe bewoners: “Iedereen moet 14 dagen in isolatie”

“Ik vind het wel belangrijk om mee te geven dat de lockdown in de woonzorgcentra nog niet op zijn einde loopt”, zegt Costa nog. “Alle maatregelen blijven gelden. Zo is er nog steeds geen vrij bezoek toegelaten. Het virus is nog niet helemaal weg, dus de waakzaamheid is groot. De wereld gaat steeds meer open, de bubbels van de medewerkers breiden uit en er komt opnieuw een kapper langs in ons centrum… Dat is eigenlijk best eng. Ik heb al veel slapeloze nachten gehad. Het is nu kwestie van het vinden van de juiste balans tussen “iets meer ontspannen en toch alert blijven".”