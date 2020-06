Aalst bekijkt nu al hoe carnaval volgend jaar op een veilige manier gevierd kan worden

Ook de carnavalisten hebben het moeilijk. “Zij hebben minder geld in het laatje kunnen brengen om hun wagen te bouwen. We gaan kijken hoe we hen kunnen helpen. Zo kan bijvoorbeeld het prijzengeld gelijkmatiger verdeeld worden”, klinkt het bij burgemeester D’Haese.

En niet alleen het carnavalsfeest zelf komt in het gedrang, ook alle evenementen ervoor en erna. “Er zijn ook een aantal evenementen voor en na carnaval waar we over moeten nadenken: bijvoorbeeld de prinsenverkiezing. We gaan luisteren wat er leeft in de carnavalswereld zodat we de juiste beslissingen nemen.”