10 West-Vlaamse boeren stellen weide ter beschikking voor zomerkampen

De jeugdbewegingen kregen op 22 mei groen licht van de Nationale Veiligheidsraad om vanaf 1 juli op zomerkamp te gaan. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, zoals maximum 50 leden per bubbel. De jeugdbewegingen hebben dus extra ruimte nodig om hun leden te spreiden. Eén maand voor de zomervakantie is het haast onmogelijk om nog een nieuwe kampplaats te vinden.

De Boerenbond deed daarom een oproep om landbouwers te vinden die hun weides vrij willen maken voor de zomerkampen. 10 West-Vlaamse boeren willen nu de Chiro, KSA en Scouts helpen. Geert Van Hecke is zo'n landbouwer. "We zijn zelf heel actief geweest in de jeugdbeweging toen we jong waren. Onze kinderen ook. We zien ernaar uit om een bende jongeren op ons bedrijf te hebben. Het brengt heel wat sociale contacten met zich mee, veel plezier en ook wel nostalgie."

De Chiro van Itterbeek mag een weide en een loods gebruiken op het landbouwbedrijf. Ze komen met 70 leden in juli op kamp in Oudenburg.