Rockzanger Arno (71) na operatie voor pancreaskanker: "20 kilo lichter, ik ben nu een chippendale"

In februari raakte bekend dat Arno in november de diagnose van pancreas- of alvleeskanker had gekregen. De bekendste Oostendse Brusselaar onderging sinds de diagnose meerdere keren een behandeling met chemotherapie. Hij bleef intussen verder optreden. Tot hij op 11 februari zijn voorlopig laatste optreden speelde, want even later moest hij onder het mes. Na zijn operatie zou hij minstens 6 weken buiten strijd zijn.