Auto rijdt terras op in Nederland: 6 gewonden

Zeker vijf mensen zijn lichtgewond geraakt, een andere gewonde moest in het ziekenhuis behandeld worden, meldt de politie. Niemand verkeert in levensgevaar.

De bestuurder van de wagen is even verderop aangehouden. Volgens getuigen is hij niet gestopt na het incident. Het is ook niet bekend of hij doelbewust op het terras is ingereden.