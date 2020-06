Boete voor NMBS omdat werknemers in contact kwamen met kankerverwekkende stof: "Te weinig beschermingsmaatregelen genomen"

Het vonnis betekent het einde van het eerste proces ooit rond chroom-6 in België. Chroom is een metaal dat in meerdere vormen bestaat. Zo zit het onschadelijke chroom-3 in voeding en allerlei natuurlijke mineralen. Chroom-6 was vroeger populair om haar roestwerende eigenschap. De stof werd gebruikt in grondverf voor treinstellen is aangebracht. Net zoals asbest is chroom-6 in vaste vorm ongevaarlijk, maar als stof kan het verschillende soorten kanker veroorzaken. Het kan ook huidreacties en allergieën uitlokken, waaronder zweren en eczeem.

Ook bij onze Noorderburen kwamen de Nederlandse spoorwegmaatschappij (NS) en het Nederlands ministerie van Defensie in opspraak in dossiers rond chroom-6. Beide instanties stelden later wel een compensatieregeling op voor de betrokken arbeiders. In Nederland werden in totaal meer dan 3.000 arbeiders blootgesteld aan het giftige stof.