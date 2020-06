Cafébaas over heropening horeca: "Voorwaarden zijn onhaalbaar voor veel zaken"

Later vandaag horen we wanneer we weer op café mogen gaan. Hoe een cafébezoek er in de toekomst zal uitzien, weten we al ongeveer. Café's zullen zoveel mogelijk op reservatie moeten werken, het bedienend personeel moet mondmaskers dragen, tafels en stoelen moeten na het vertrek van de gasten ontsmet worden. Deze en een heleboel andere regels zijn te lezen op een website om de heropstart van horecazaken te vergemakkelijken. "Maar het zijn te veel voorwaarden", zegt Jens Wouters, uitbater van café 't Leeuwke in Sint-Pieters-Leeuw.

"Ik kan dat niet doen zonder extra investeringen, zonder extra personeel, zonder nog meer verlies te maken", vertelt Jens in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Ik dacht bijvoorbeeld staantafels te plaatsen op mijn terras, om zo meer mensen te kunnen plaatsen, met toch de nodige afstand tussen de tafels. Maar dat mag niet. Het moeten zitplaatsen zijn." Jens is er ook niet over te spreken dat er niet gerookt mag worden op het terras. "Mijn klanten mogen dus nergens meer roken, dat vraagt ook een aanpassing van hen."