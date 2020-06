Claudia uit Riemst getuigt vanuit New York: "Racisme en agressie zijn hier dagelijkse kost"

“Ik woon in een stad die heel divers is”, vult Claudia aan. “50 procent van de bewoners is zwart. Maar ik heb veel vrienden die constant met microagressie te maken krijgen. Een vriend van mij is fotograaf en zat eens gewoon in zijn auto te wachten totdat het evenement waar hij moest zijn zou beginnen. De politie is toen gebeld want een zwarte man in een auto, dat kon niet. En zulke dingen zijn dagelijkse kost”, zucht ze. “Dit kan toch niet normaal zijn.”

Over de aanpak van president Donald Trump in de hele zaak is Claudia gelaten. “De tijd waarin we nog een normale reactie van de president verwacht hadden, is al lang voorbij”, zegt ze schouderophalend. “Er is een enorm gemis aan leiderschap op dit moment.”