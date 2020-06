COVID-19 brengt schadelijke veranderingen aan in longbloedvaten

De longen die aangetast waren door COVID-19 bleken meer schade te vertonen dan longen die aangetast waren door griep. "Er waren opvallend veel bloedklonters aanwezig", legt doctor Stijn Verleden (KUL) uit. "Dat die bij COVID-19-patiënten in grote bloedvaten voorkomen, wisten we al uit eerdere studies. Maar wij hebben ze ook teruggevonden in de kleinste bloedvaten. In de longen die aangetast waren door COVID-19 hebben we er 9 keer zoveel gevonden als in de andere."