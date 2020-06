De 21 seconden stilte van de Canadese premier Justin Trudeau: "Kritiek op Trump, zonder hem bij naam te noemen"

Na de lange stilte antwoordde Trudeau uiteindelijk: "We kijken allemaal met afschuw en verbijstering naar wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Het is een tijd om mensen bij elkaar te brengen, het is een tijd om naar elkaar te luisteren. Het is tijd om te leren wat onrecht is, om onder ogen te zien dat er ondanks jaren van progressie nog altijd onrecht wordt aangedaan."

Trudeau, die doorgaans snel een antwoord klaar heeft, houdt zich meestal op de vlakte als het gaat over het beleid van Donald Trump. Het feit dat Canada voor zijn export voor 75 procent afhankelijk is van de Verenigde Staten, is daar allicht niet vreemd aan.

