Dierenasiel Gent laat opnieuw bezoekers en wandelaars toe: “Honden zijn blij dat ze weer kunnen gaan wandelen”

Mensen die een hond of een kat willen adopteren zijn terug welkom in het Gentse dierenasiel. “We vragen om vooraf een mail te sturen en een afspraak te maken. Bezoekers die dan komen kijken naar een hond of kat moeten handen wassen, een mondmasker dragen en het eenrichtingsverkeer volgen. Zo kunnen ze alle honden en katten die ter adoptie zijn, zien”, zegt medewerker Marie-Claire De Taeye.

Tijdens de lockdownperiode zijn er meer dieren geadopteerd die een goed thuis gevonden hebben. “Aangezien mensen hun voorkeuren moesten mailen, konden we goed kijken welke hond het best bij hen past. We merken dat mensen beter voorbereid zijn voor ze naar hier kwamen”, legt Marie-Claire uit. “Mensen zijn ook meer thuis en hebben dus veel tijd om hun hond op een rustige manier te leren kennen, en er veel mee te gaan wandelen.”