Nieuw ultramodern dierenverblijf Brussels Airport: "Dieren zullen op de meest comfortabele manier reizen"

Brussel Airport heeft onder haar passagiers ook heel wat dieren; gezelschapsdieren, maar ook politiehonden, reptielen en zelfs paarden. Voor zij het vliegtuig opgaan, worden zij nu opgevangen in een nieuw, ultramodern dierenverblijf.

"Het Animal Care & Inspection Centre is de nieuwe grensinspectiepost. Dieren worden bij import altijd gecontroleerd door het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid," zegt woordvoerder Ihsane Chioua Lekhli. "En daarnaast is het ook een carecentre; dieren kunnen daar in de best mogelijke omstandigheden worden opgevangen. Want we zijn een luchthaven en er komen heel wat passagiers voorbij, maar toch ook duizenden dieren die via de luchthaven reizen." (lees verder onder de foto)