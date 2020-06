Dit jaar geen wielerwedstrijd Primus Classic, dus ook geen volksfeest in Haacht

De beslissing om te annuleren werd genomen in overleg met mede-organisator Brouwerij Haacht. “Als vaste aankomstplaats van de Primus Classic barst er op onze brouwerijsite elk jaar een echt volksfeest los”, zegt Boudewijn van der Kelen van Brouwerij Haacht. “En als we de buurt niet kunnen samenbrengen, is het voor ons geen échte Primus Classic. Nu onze horecaondernemers ons meer dan ooit nodig hebben, willen we zo veel mogelijk investeren in de heropstart van de sector. Het schrappen van de Primus Classic 2020 is een moeilijke maar onvermijdelijke beslissing."