DNA uit perkament helpt bij het in elkaar puzzelen van de Dode Zeerollen

Hoewel de aanwijzingen uit het DNA bijdragen tot een beter begrip van de rollen, kunnen ze enkel "een deel van het plaatje blootleggen en niet alle raadsels oplossen", zei Rechavi.

De onderzoekers moesten het DNA onttrekken aan zeer kleine hoeveelheden materiaal - dat ze in sommige gevallen 'stof' noemen, dat van de achterkant van de perkamenten werd geschraapt of dat uit de rollen gevallen was - en ze zeggen dat er nog veel rollen overblijven waarvan nog geen stalen genomen zijn. Van een aantal rollen kan geen staal genomen worden, omdat gevreesd wordt dat de rol onherstelbaar beschadigd zou worden.



De onderzoekers hopen evenwel dat er nog meer stalen getest zullen worden en bij de database gevoegd zullen worden om te komen tot een vollediger 'genoom' van de Dode Zeerollen. Ook denken ze dat dezelfde methode gebruikt kan worden bij elk ander oud artefact dat genoeg intact DNA bevat of mogelijk andere biologische molecules.

De studie van Rechavi en zijn collega's van de Tel Aviv Universiteit, het Dode Zeerollen-project van de Israëlische Oudheidkundige Dienst, de Uppsala Universitet in Zweden en Weill Cornell Medecine in New York is gepubliceerd in Cell. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Cell Press.