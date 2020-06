Droogste maand mei sinds 1833: ook brouwerij De Koninck springt zuiniger om met water

Het is sinds 1833 geleden dat de maand mei zo droog was. Het is dus belangrijk om aandacht te schenken aan het waterverbruik. "In brouwerij De Koninck zijn we daar al vele jaren mee bezig, we gaan voortdurend op zoek naar manieren om water te besparen. Het is een doorlopend proces," zegt De Kleermaeker. "We hebben bijvoorbeeld nieuwe installaties die water recupereren, zodat we het kunnen herbruiken om bijvoorbeeld een biertank proper te maken. Wij hebben ons waterverbruik momenteel kunnen verminderen naar 2.6 liter water per liter bier."