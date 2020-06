Eerste kattencafé in Limburg opent binnenkort: “Eigen kat meenemen is niet de bedoeling, kat adopteren kan wel”

Hoewel Yeliz zich liet inspireren door bestaande kattencafés, is de insteek van MAU uniek. “Als je de katten en hun speeltjes wegdenkt, moet de zaak nog steeds in het oog springen”, vindt de jongedame. “Veel gelijkaardige initiatieven zijn qua interieur een rommeltje bij elkaar. Mijn koffiehuisje moet een soort urban jungle worden: hip, met veel planten.” De zaak zal op langere termijn ook gebruikt worden voor onder andere workshops of verjaardagsfeestjes, met katten als rode draad.



Ten slotte belooft MAU meer te worden dan enkel een soort walhalla voor Limburgse poezenvrienden. “De taart en het gebak zijn uitsluitend vegan”, benadrukt Yeliz. “Over al de producten wordt nagedacht: ook over de afkomst van de koffie en de thee. Ik ga voor topkwaliteit aan eerlijke prijzen.” Rest enkel nog de vraag of het coronavirus geen stokje voor haar plannen steekt. “Tegen augustus zullen alle maatregelen in acht worden genomen om een veilige omgeving te creëren voor de klanten", besluit de jonge ondernemer.