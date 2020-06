Fietsersbond Lubbeek wil betere fietspaden en geeft gemeente fietswrak cadeau

"Er zijn niet alleen te weinig fietspaden in Lubbeek, maar diegene die er zijn, zijn ook niet altijd veilig", zegt Jan Frederickx van de Fietsersbond Lubbeek. "In het centrum bijvoorbeeld is er een rotonde waar het onduidelijk is waar je moet fietsen. Auto's parkeren daar ook kriskras door mekaar dus dat moet dringend aangepakt worden. Een ander pijnpunt is de steenweg tussen Lubbeek en Leuven. Langs die baan liggen alleen moordstrookjes, geen fietspaden."