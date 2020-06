Niet op café of naar winkel, dat voelt fiscus hard: 600 miljoen in plaats van 3,8 miljard uit BTW-inkomsten in april

Ook voor de bedrijfsvoorheffing en de voorafbetalingen is er uitstel verleend. Dus ook hier kan er later nog extra geld binnenvloeien bij de fiscus. Als de bedrijven de crisis overleven. Alles samen is er in de maand april zeven miljard euro minder naar de schatkist gevloeid dan in april 2019. Dat is bijna de helft minder.