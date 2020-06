Geen oehoekuikens meer op balkon in Geel: "Jongen vielen te vaak uit het nest"

"Zeven weken lang heb ik van de oehoekuikens op mijn balkon mogen genieten", zegt Jos Baart uit Geel in "Start Je Dag". "De drie jongen wogen al meer dan 2 kilogram en waren groter dan een kip. Maar de laatste tijd moest ik ze elke ochtend op straat oprapen. De jonge uilen denken dat ze al kunnen vliegen. Helaas is dat niet zo en het gevaar voor trucks en auto's is te groot. Gisteravond heb ik de drie oehoekuikens naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek gebracht. Daar kunnen ze in alle veiligheid opgroeien."