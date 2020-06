Geen parkeerbonnen meer in Antwerpen

Vanaf vandaag komt er in Antwerpen geen papier of cash geld meer aan te pas als je wil parkeren, of als je een parkeerboete krijgt. Om te betalen voor je parkeerplaats kan je alleen nog een sms sturen, of via een app of een parkeerpaal in de buurt je gegevens invoeren en met je app betalen. Er worden ook geen ticketjes meer geprint om in je auto te leggen. Krijg je een boete, dan zit er geen bonnetje meer achter je ruitenwisser, maar krijg je de boete later thuis in je brievenbus.