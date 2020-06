Terrassen in Gent krijgen extra ruimte van de stad: "Zo kan horeca veilig heropenen"

De Nationale Veiligheidsraad maakt vandaag bekend of, wanneer en hoe horecazaken mogen heropenen. Maar de stad Gent laat nu al weten dat zij de horeca-uitbaters een handje gaan helpen. "Ze kunnen een aanvraag indienen om de oppervlakte van hun terras te vergroten", zegt schepen van economie Sofie Bracke (Open VLD). "De tafels zullen ver uit elkaar moeten staan voor de social distancing, dus willen we uitbaters de kans geven om meer tafels te plaatsen. In het stadscentrum mag de oppervlakte verdubbelen. In de deelgemeenten mag je zelfs een verviervoudiging aanvragen."