Groen Vilvoorde roept op tot actie in strijd tegen droogte: "Wachten tot het regent, dan is het te laat"

Zo wil de partij dat er snel werk wordt gemaakt van het hemelwaterplan dat door de gemeente werd opgesteld. "Vilvoorde heeft in vergelijking met andere steden heel wat beton, klinkers en tegels liggen, waar water niet kan insijpelen", verduidelijkt de schepen. "Denk maar aan de leegstaande industriegebouwen of voortuinen die als oprit werden ingericht. Dit moet nu veranderen. We moeten kijken op welke manier we regenwater beter kunnen opvangen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat er minder verhard wordt of hoe we verharding kunnen weghalen."