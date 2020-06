Handel in illegale pesticiden: "Antwerpse haven is een draaischijf"

Volgens het consultancybedrijf Philips McDougall is de markt van pesticiden in Europa (EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) goed is voor een jaaromzet van 11 miljard euro. Naar schatting 10 procent van die handel is illegaal. En dat is veel. De winstmarges zijn dan ook hoog. "In China koop je producten voor 15 tot 20 euro per liter, in Europa verkoop je ze voor 80 tot 100 euro. Breng je je transport- en verpakkingskosten mee in rekening, dan maak je 50 euro winst per liter", zegt expert Rien van Diesen van de Europese politiedienst Europol aan Knack.

Omdat ze niet de geldende strengere procedures doorlopen, weet niemand hoe gevaarlijk illegale pesticiden zijn. Maar ze houden grote risico's in. Niet alleen voor het leefmilieu, maar ook voor consumenten en landbouwers, en voor overheden en fabrikanten die belastingen en inkomsten zien verdwijnen. In ons land is het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) belast met het opsporen van illegale pesticiden. De voorbije 5 jaar onderschepte het FAVV in de haven van Antwerpen en op de luchthaven van Zaventem 20 illegale zendingen met pesticiden.