Helft West-Vlaamse horecazaken twijfelt om te heropenen: "Ik kan niet tegelijk barvrouw, dokter en politieagent zijn"

Voorlopig is Peggy niet van plan om te heropstarten."We moeten natuurlijk nog zien wat de Nationale Veiligheidsraad beslist. De FEDCAF, de belangenorganisatie voor cafés in ons land, heeft een reeks maatregelen opgesteld die wél haalbaar zijn voor ons. Misschien wordt een groot deel daarvan overgenomen, maar wat nu voorgesteld wordt, is voor ons niet haalbaar.

"Als ik niet meteen heropstart is het niet van niet willen", gaat Peggy verder, "maar van niet kunnen. Klanten moeten op voorhand reserveren of hun gegevens achterlaten, we moeten om middernacht al dicht, ... Ik kan in mijn eenmanszaakje onmogelijk zowel onthaaldame, barvrouw, dokter, politieagent als wc-madam zijn. Misschien zijn die regels voor andere zaken wel te doen, maar er is een wezenlijk verschil tussen restaurants, grotere cafés en bruine kroegjes. Als de regels zoals ze nu zijn voorgesteld worden doorgevoerd, dan is dat alsof ze ons met handen en voeten gebonden het water in gooien."