Horeca-uitbaters uit Berlare kijken samen naar de beslissing van de Veiligheidsraad: “Zo kunnen we elkaar steunen”

“We gaan elkaar zoveel mogelijk tips geven”, gaat Labio verder. “We hebben zoveel passie en zin om onze zaken weer te openen, maar alle regels volgen is voor 80% van ons niet haalbaar. We gaan samen met een paar collega’s naar de Veiligheidsraad kijken, zodat we daarna meteen kunnen nadenken over een plan van aanpak. We kunnen eigenlijk 2 dingen doen: zitten in onze zetel en tot ergernis van onze gezinsleden onze frustraties uiten of we kunnen samenkomen en elkaar steunen. We gaan uiteraard wel voldoende afstand houden.”