Horeca Vlaanderen is tevreden over versoepeling, "want meer dan verwacht", caféhouders zijn ontgoocheld

De horecasector is tevreden over de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen door de Nationale Veiligheidsraad. De horecazaken mogen open vanaf 8 juni met een sluitingsuur om 1 uur ’s nachts en bubbels van tien.

Er werd eerder uitgegaan van een sluitingsuur om middernacht voor de horecazaken, maar uit overleg op de Veiligheidsraad bleek dat voor in Franstalig België de vraag naar een iets later sluitingsuur groot was.

"We hebben er over gediscussieerd. In Vlaanderen vonden we een sluitingsuur om middernacht oké, maar in Franstalig België wilde men een later sluitingsuur. In het zuiden van het land hebben de mensen iets meer de zuiderse mentaliteit. Die eten wat later en vandaar zijn we tot de overeenkomst gekomen dat de horeca tot 1 uur open mag blijven", zegt minister van Werk Nathalie Muylle.

Bekijk het gesprek met minister van Werk Nathalie Muylle hier