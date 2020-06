In Deinze worden grutto's gelokaliseerd met drones: “Als we de nesten niet markeren worden ze kapot gemaaid”

In Deinze heeft Natuurpunt grutto's, dat zijn bijzondere weidevogels, in kaart gebracht met een drone. De vogels broeden hun ei uit in de Leiemeersen, maar als de nesten niet opgemerkt worden, maaien landbouwers ze soms af. “Dankzij de warmtecamera hebben we een aantal nesten gevonden die we nu kunnen beschermen”, zegt de conservator van de Leiemeersen.