Belgen niet welkom in Baltische staten na coronalockdown: kan dat zomaar?

Maar ook een aantal andere landen waarschuwen dat ze reizigers uit bepaalde regio’s willen weren, afhankelijk van hoe sterk het coronavirus er nog aanwezig is. Griekenland baseert zich bijvoorbeeld op de luchthavens waarvan de reizigers vertrekken, niet op de nationaliteit van de mensen. En de luchthaven in Brussel wordt als “onveilig” beschouwd. De lijst vind je hier.



Maar ook als Duitsland straks de grenzen voor reizigers uit de EU opent, waarschuwt het land dat er uitzonderingen kunnen komen, "voor landen of regio’s waar het virus nog erg aanwezig is". De vraag stelt zich of landen zomaar reizigers mogen weren uit andere Europese landen.