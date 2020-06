Jan Jambon (N-VA): "Inventaris maken van strategische goederen waarvan productieproces best hier is"

"Wat is wel uit deze crisis afleid, is dat - niet alleen voor volksgezondheid, maar voor alle mogelijke bedreigingen - we moeten bekijken wat de strategische goederen waarbij niet alleen de producten, maar ook het productieproces in huis moeten hebben", zegt Jan Jambon in "Terzake".

"We hebben moeten vaststellen dat we niet alleen de mondmaskers in China kochten, maar ook dat we de capaciteit om ze hier te produceren niet meer in huis hadden", aldus Jambon. "Op het moment dat het begint te spannen, moet je heel snel kunnen schakelen."

"We zijn geconfronteerd met een crisis die nooit eerder gebeurd is", vindt Jambon. Volgens hem is het altijd makkelijk om achteraf te oordelen. "Ik denk wel dat het nuttig is om te bekijken welke lessen we hieruit kunnen trekken, zodat dezelfde fouten - als ze al zijn gemaakt - in de toekomst kunnen vermeden worden.

Dat kan volgens hem best gebeuren in de ad-hoccommissie in het Vlaams Parlement. Een onderzoekcommissie vindt hij niet nodig: "Ik denk dat een onderzoekcommissie moet ingesteld worden als er een vermoeden van criminele gedragingen of feiten is." Jambon sluit uit dat iemand van de Vlaamse regering intentioneel criminele feiten heeft gepleegd. Een gewone ad-hoccommissie volstaat voor hem. "We mogen toch niet tegen het parlement liegen en we mogen ook geen documenten achterhouden." De Vlaamse minister-president belooft "heel welwillend" mee te werken aan de ad-hoccommissie.

Bekijk hieronder het gesprek met Jan Jambon in "Terzake":