Klussen in tijden van quarantaine: "Je ziet toch wel een verschil, niet?"

Of het nu misbaksels, miskapsels, oververmoeide ouders, vervelende kinderen of in duigen geslagen toekomstplannen waren, op sociale media vond men altijd wel een grappige toets om de gevolgen van de quarantainemaatregelen door het coronavirus wat draaglijker te maken. Maar die maatregelen waren niet voor iedereen een bron van kommer en kwel. Velen zagen er ook een mogelijkheid in om vaak uitgestelde klussen en werkjes in en rond het huis tot een goed einde te brengen. Die resultaten deelde men daarna maar al te graag op diverse sociale media.