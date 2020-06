Koppel bevers stoeit in Gentbrugge: "Je mag ze bewonderen maar niet benaderen"

Al een paar dagen vertoont een koppeltje bevers zich in de Schelde in Gentbrugge. Dat is vrij uniek, want bevers waren op veel plaatsen uitgeroeid. "Maar de laatste jaren doen ze het opvallend beter", laat Natuurpunt Gent weten. "Recent werden er in onze regio nog bevers gezien in de Damvallei in Destelbergen en in de Leievallei rond Drongen en Sint-Martens-Latem."

Ook in Gentbrugge werd al eens eerder een bever gespot. "Dat was een tweetal jaar geleden", herinnert vrijwilliger Marnix Aerssens zich. "Het dier zat toen vast aan de sluiskom. Samen met een paar buurtbewoners en mensen van het vogelopvangcentrum in Merelbeke hebben we de bever toen bevrijd. Ik denk dat dat diertje nu is teruggekomen en een partner heeft meegebracht. Romantisch, hé!"